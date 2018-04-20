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Сирия: корреспондент ФАН посетил госпиталь в Думе, куда были доставлены «жертвы химатаки»
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    Сирия: корреспондент ФАН посетил госпиталь в Думе, куда были доставлены «жертвы химатаки»

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    Госпиталь в Думе

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил госпиталь Думы, куда были доставлены жители, пострадавшие в результате якобы проведенной в городе химической атаки. Также наш репортер осмотрел подземные туннели боевиков, вход в которые располагается под больницей. Эксклюзивные фото- и видеоматериалы из Восточной Гуты — в нашей статье.

    Госпиталь в Думе

    Госпиталь, скорее, напоминает собой неприступную крепость: вокруг здания сформирован бруствер высотой в два этажа, также больница связана с другими бывшими опорными пунктами исламистов посредством сети подземных коммуникаций.

    Нашему корреспонденту также удалось исследовать туннели под госпиталем, которые образуют собой отдельную систему. Как можно увидеть на записи, переходы боевиков под землей поддерживаются сварными арками, а потолки и стены закрыты профилем железа во избежание осыпания породы. Во многих из туннелей пол вымощен плиткой или деревянными брусками, а также проведено достаточно яркое для подполья освещение.

    Туннели боевиков в Думе

    В большинстве из этих переходов может спокойно проехать машина скорой помощи, не говоря уже об обычных легковых автомобилях и мопедах. Под землей также оборудованы специальные наблюдательные посты, а на глубине порядка 10-15 метров можно обнаружить несколько комнат для отдыха.

    10 Фото.
    10 Фотографий

    По утверждению США, Сирийская арабская армия (САА) якобы применила химоружие в Думе 7 апреля. «Пострадавшие» были госпитализированы в данную больницу, что было запечатлено псевдогуманитарной организацией «Белые каски». Несмотря на заявленное ими большое количество пострадавших, офицеры российского координационного центра никого не обнаружили в госпитале спустя всего несколько дней. Более того, им также удалось разыскать нескольких героев видеорепортажей «белокасочников», которые признались, что съемки были полностью постановочными.

    Автор: Алексей Громов
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