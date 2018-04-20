Израиль пригрозил возобновить практику «точечных ликвидаций» боевиков

Москва, 20 апреля. Если снайперы группировки «Исламский джихад» из сектора Газа обстреляют военнослужащих израильской армии, то Израиль возобновит практику «точечных ликвидаций». Об этом завил израильский министр разведки и транспорта Исраэль Кац.

Как говорится в заявлении Каца, распространенном его пресс-службой, пересечением красной черты являются «угрозы группировки «Исламский джихад» задействовать снайперов для стрельбы по офицерам ЦАХАЛа».

«Руководству ХАМАСа следует знать: любой обстрел и ранение командиров ЦАХАЛа со стороны какой-либо террористической группировки сектора Газы незамедлительно приведет к возобновлению политики точечных ликвидаций», — отметил Кац.

По его словам, руководству ХАМАСа также не отделаться от серьезных последствий.

Отметим, что термин «точечная ликвидация» подразумевает операции Армии обороны Израиля по уничтожению террористов.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские силы нанесли удар по позициям движения ХАМАС после того, как обстрелу подверглись военные Израиля на границе с сектором Газа.