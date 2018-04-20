Москва, 20 апреля. Российский бизнес не настроен на возвращение к «железному занавесу». Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который в пятницу принимал участие в заседании Госдумы РФ, где обсуждался антисанкционный закон».

По его словам, для предпринимателей главное — это соблюсти баланс.

«Баланс между защитой национальных экономических интересов, геополитических интересов России и интересов развития экономики. Многие иностранные компании активно работают в России, инвестируют в российскую экономику, предоставляют товары и услуги, в которых российская экономика нуждается, и мы, безусловно, не намерены способствовать, в том числе через этот закон, некой изоляции России, выстраиванию нового «железного занавеса» , — обозначил позицию союза промышленников и предпринимателей Шохин.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении ответных санкций против США в Госдуме рассмотрят 15 мая. По мнению эксперта, введение контрсанкций — шаг, который Россия обязана сделать. Он также может стать шагом к развитию экономики РФ.