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Контрсанкции РФ не станут путем к «железному занавесу» — союз предпринимателей
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    Контрсанкции РФ не станут путем к «железному занавесу» — союз предпринимателей

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    Контрсанкции РФ не станут путем к «железному занавесу» — союз предпринимателей

    Москва, 20 апреля. Российский бизнес не настроен на возвращение к «железному занавесу». Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который в пятницу принимал участие в заседании Госдумы РФ, где обсуждался антисанкционный закон».

    По его словам, для предпринимателей главное — это соблюсти баланс.

    «Баланс между защитой национальных экономических интересов, геополитических интересов России и интересов развития экономики. Многие иностранные компании активно работают в России, инвестируют в российскую экономику, предоставляют товары и услуги, в которых российская экономика нуждается, и мы, безусловно, не намерены способствовать, в том числе через этот закон, некой изоляции России, выстраиванию нового «железного занавеса» , — обозначил позицию союза промышленников и предпринимателей Шохин.

    Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении ответных санкций против США в Госдуме рассмотрят 15 мая. По мнению эксперта, введение контрсанкций — шаг, который Россия обязана сделать. Он также может стать шагом к развитию экономики РФ.

    Автор: Федор Веснин
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