Меню
Политика
Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США
Политика
«Доверие к США в сумеречной зоне»: Пушков объяснил, почему США пострадают от своих же санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

      /  Обновлено: 
    976

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Москва, 20 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения МИД РФ об угрозе, под которой оказалось ависообщение между Россией и США из-за намеренного затягивания Штатами выдачи виз российским пилотам, передает корреспондент ФАН.

    Песков подчеркнул, что в Кремле разделяют обеспокоенность МИД РФ, а также отметил, что никаких объективных причин для подобных действий у США нет. В связи с этим, по его словам, Штаты занимаются «преднамеренным созданием трудностей».

    «Очевидно, что объективных причин у американцев здесь нет, ибо эти сокращения никоим образом не касались консульской сетки. Очевидно, что это преднамеренное создание трудностей. Мы обеспокоены, мы не хотим такого развития событий», — сказал Песков.

    Ранее в МИД РФ заявили, что США  намеренно затягивают выдачу виз россиянам, отыгрываясь на простых гражданах за независимый курс Москвы. Из-за увеличения срока ожидания собеседования в посольстве до 250 дней под угрозой оказалось даже прямое авиасообщение между странами.

     

     


     

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    55
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    249
    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    12:33   20 Апреля 2018
    976
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    333