Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

Москва, 20 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения МИД РФ об угрозе, под которой оказалось ависообщение между Россией и США из-за намеренного затягивания Штатами выдачи виз российским пилотам, передает корреспондент ФАН.

Песков подчеркнул, что в Кремле разделяют обеспокоенность МИД РФ, а также отметил, что никаких объективных причин для подобных действий у США нет. В связи с этим, по его словам, Штаты занимаются «преднамеренным созданием трудностей».

«Очевидно, что объективных причин у американцев здесь нет, ибо эти сокращения никоим образом не касались консульской сетки. Очевидно, что это преднамеренное создание трудностей. Мы обеспокоены, мы не хотим такого развития событий», — сказал Песков.

Ранее в МИД РФ заявили, что США намеренно затягивают выдачу виз россиянам, отыгрываясь на простых гражданах за независимый курс Москвы. Из-за увеличения срока ожидания собеседования в посольстве до 250 дней под угрозой оказалось даже прямое авиасообщение между странами.



