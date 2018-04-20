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Похороны 37 погибших при пожаре в Кемерово состоятся в ближайшие дни
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    Похороны 37 погибших при пожаре в Кемерово состоятся в ближайшие дни

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    Похороны 37 погибших при пожаре в Кемерово состоятся в ближайшие дни

    Москва, 20 апреля. Похороны 37 жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пройдут в ближайшие дни — с 21 по 23 апреля.

    Все расходы на их организацию взяла на себя городская администрация.

    «С 21 по 23 апреля на кладбищах Кемерово и других населенных пунктов будут похоронены 37 погибших, администрация города берет на себя расходы по организации похорон и поминальных обедов», — сказал представитель администрации Кемерово в интервью РИА Новости

    Напомним, ранее 20 апреля СК РФ сообщил, что установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне» — жертвами трагедии стали 60 человек. Ранее сообщалось о 64 погибших. Один из крупнейших пожаров в современной истории России произошел 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 

    Автор: Федор Веснин
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