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Новости Сирии
ВВС Сирии наносят удары по боевикам ИГ и «Джебхат ан-Нусры» к югу от Дамаска
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    ВВС Сирии наносят удары по боевикам ИГ и «Джебхат ан-Нусры» к югу от Дамаска

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    ВВС Сирии наносят удары по боевикам ИГ и «Джебхат ан-Нусры» к югу от Дамаска

    Дамаск, 20 апреля. Сирийские ВВС наносят удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры»1, ИГ1 и других группировок к югу от Дамаска. По информации сирийского национального агентства САНА, в рядах боевиков есть десятки раненых и погибших.

    Как говорится в сообщении агентства, «ВВС направляет концентрированные удары по гнездам террористов ИГ*, «Джебхат ан-Нусры»* и других террористических группировок в районе Хаджар аль-Асвад к югу от Дамаска». 

    Ранее сообщалось, что на проправительственных страницах в социальных сетях, освещающих события на юге Дамаска, стали появляться неподтвержденные сообщения о том, что боевики ИГ, подвергшиеся атаке со стороны сирийской армии и ее союзников, поднимают белые флаги

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ), как и «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра»), признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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