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Вице-премьер Крыма: Фарс Украины с санкциями не напугал европейских гостей ЯМЭФ
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    Вице-премьер Крыма: Фарс Украины с санкциями не напугал европейских гостей ЯМЭФ

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    Вице-премьер Крыма: Фарс Украины с санкциями не напугал европейских гостей ЯМЭФ

    Ялта, 20 апреля. Возбужденные на Украине уголовные дела в отношении участников Ялтинского международного экономического форума не заставили гостей Крыма впопыхах собирать чемоданы, заявил вице-премьер республики Дмитрий Полонский.

    Действия Киева Полонский назвал «фарсом», отметив, что принятые украинской стороной «меры» не напугали европейских участников ЯМЭФ, передает РИА Новости.

    «Это уже переросло в фарс, другой оценку я дать этому процессу не могу. Ни один из включенных в этот так называемый список иностранный гость, ни один участник, ни один инвестор с форума никуда не уехал, никуда не вернулся, впопыхах не собрал чемоданы и не покинул Ялту», — подчеркнул вице-премьер крымского правительства.

    Полонский выразил уверенность, что возбуждение уголовных дел на Украине не будет иметь никаких последствий ни для форума, ни для его участников.

    Вице-премьер Крыма: Фарс Украины с санкциями не напугал европейских гостей ЯМЭФ

    Напомним, ранее прокуратура Автономной Республики Крым при генпрокуратуре Украины обвинила европейских гостей ЯМЭФ в том, что они якобы нарушили порядок въезда в Крым, приехав на полуостров без согласования с Киевом. В этой связи против участников ЯМЭФ были возбуждены уголовные дела.

    Ялтинский международный экономический форум проводится ежегодно правительством Крыма и фондом «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.

    Автор: Василий Котов
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