Вице-премьер Крыма: Фарс Украины с санкциями не напугал европейских гостей ЯМЭФ

Ялта, 20 апреля. Возбужденные на Украине уголовные дела в отношении участников Ялтинского международного экономического форума не заставили гостей Крыма впопыхах собирать чемоданы, заявил вице-премьер республики Дмитрий Полонский.

Действия Киева Полонский назвал «фарсом», отметив, что принятые украинской стороной «меры» не напугали европейских участников ЯМЭФ, передает РИА Новости.

«Это уже переросло в фарс, другой оценку я дать этому процессу не могу. Ни один из включенных в этот так называемый список иностранный гость, ни один участник, ни один инвестор с форума никуда не уехал, никуда не вернулся, впопыхах не собрал чемоданы и не покинул Ялту», — подчеркнул вице-премьер крымского правительства.

Полонский выразил уверенность, что возбуждение уголовных дел на Украине не будет иметь никаких последствий ни для форума, ни для его участников.

Напомним, ранее прокуратура Автономной Республики Крым при генпрокуратуре Украины обвинила европейских гостей ЯМЭФ в том, что они якобы нарушили порядок въезда в Крым, приехав на полуостров без согласования с Киевом. В этой связи против участников ЯМЭФ были возбуждены уголовные дела.

Ялтинский международный экономический форум проводится ежегодно правительством Крыма и фондом «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.