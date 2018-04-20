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Украина сдала свою «Кольчугу» НАТО
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    Украина сдала свою «Кольчугу» НАТО

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    НАТО обзавелась украинской «Кольчугой»: в Киеве попрощались со скандальными комплексами разведки

    Киев, 20 апреля. Скандальные украинские комплексы радиотехнической разведки «Кольчуга» уплыли в руки западным «стратегическим партнерам» Киева. Теперь они принадлежат НАТО, заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

    О будущем этого «гениального украинского произведения» (так Червоненко называет эти комплексы, — прим. ФАН) экс-министр рассказал в интервью телеканалу NewsOne.

    «Теперь, к сожалению, оно вывезено и принадлежит частным лицам, и будет развиваться в Европе, в НАТО, а не у нас. Может, к сожалению, а может, и нет, ведь мы «стратегические партнеры». Короче, оно будет сохранено и будет развиваться дальше», — сказал Червоненко.

    Напомним, именно станции технической разведки «Кольчуга» способны обнаруживать американские самолеты со стелс-технологиями. В их поставках Багдаду Штаты обвинили украинского президенту Леонида Кучму за год до своей военной кампании в Ираке.

    В итоге доказательств этого предоставлено не было, однако «кольчужный скандал» изрядно подпортил репутацию Украины на Западе.

    Автор: Алексей Громов
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