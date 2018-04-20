Путин проведет совещание с Шойгу и Герасимовым — Песков

Москва, 20 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о повестке дня Владимира Путина. По его словам, 20 апреля глава государства будет работать в Ново-Огарево. У него дни внутреннего рабочего характера, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Телефонный разговор был с президентом Узбекистана», — сказал Песков, отметив, что вечером у президента ожидается еще один разговор, подробности которого появятся позже.

Во второй половине дня также пройдет совещание с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.