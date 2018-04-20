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Политика
Путин проведет совещание с Шойгу и Герасимовым — Песков
Политика
Песков отреагировал на «фривольные» заявления бывшего главы ФБР о разговорах Путина и Трампа
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    Путин проведет совещание с Шойгу и Герасимовым — Песков

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    Путин проведет совещание с Шойгу и Герасимовым — Песков

    Москва, 20 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о повестке дня Владимира Путина. По его словам, 20 апреля глава государства будет работать в Ново-Огарево. У него дни внутреннего рабочего характера, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Телефонный разговор был с президентом Узбекистана», — сказал Песков, отметив, что вечером у президента ожидается еще один разговор, подробности которого появятся позже.

    Во второй половине дня также пройдет совещание с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

    Автор: Юлия Майорова
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