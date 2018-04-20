Володин поддержал введение уголовной ответственности за исполнение в РФ санкций Запада
Москва, 20 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу поддержал введение ответственности, в том числе уголовной, за исполнение санкций Запада на территории России.
Об этом он заявил в ходе встречи с представителями деловых и экспертных кругов, на которой обсуждался законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции Вашингтона, сообщает пресс-служба Госдумы.
Володин высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории РФ, предложив ввести меры ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности будет руководствоваться антироссийскими решениями Запада.
«Вячеслав Володин не исключил, в том числе, меры уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Володин подчеркнул, что в России следует жить по российским законам.
Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Госдума совместно с Советом Федерации разрабатывает законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику Вашингтона.