Володин поддержал введение уголовной ответственности за исполнение в РФ санкций Запада

Москва, 20 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу поддержал введение ответственности, в том числе уголовной, за исполнение санкций Запада на территории России.

Об этом он заявил в ходе встречи с представителями деловых и экспертных кругов, на которой обсуждался законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции Вашингтона, сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории РФ, предложив ввести меры ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности будет руководствоваться антироссийскими решениями Запада.

«Вячеслав Володин не исключил, в том числе, меры уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Володин подчеркнул, что в России следует жить по российским законам.

Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Госдума совместно с Советом Федерации разрабатывает законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику Вашингтона.