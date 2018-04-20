Сирия, 20 апреля. ИГИЛовцы несут потери в боях с САА к югу от Дамаска. Турецкий военный конвой прибыл в Идлиб, чтобы укрепить пункт наблюдения в городе Сарман. Боевики нарушили временное перемирие в Растанском котле в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям «Ан-Нусры»*** к северо-востоку от Хомса; обстреляли позиции боевиков в северной части Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла позиции САА в северной части провинции Латакия.

«Исламское государство»1: понесло потери в живой силе и военной технике во время боев с САА к югу от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила покушение на одного из лидеров группировки на севере Хомса; нарушила режим тишины в Растанском котле на юге Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: достигла населенного пункта Аль-Баб в провинции Алеппо.

ВС Турции: направили новый военный конвой в Идлиб для укрепления пункта наблюдения в городе Сарман.

Провинция Дамаск

К югу от столицы не утихают вооруженные стычки САА и боевиков «Исламского государства». Согласно информации новостного портала Emaan News Center, над лагерем «Аль-Ярмук» летают два боевых беспилотника САА. В то же время позиции террористов обстреливают артиллерийские дивизионы САА. Как передает Twitter-канал (hosienmortadapressnew), силы САР уничтожили позицию минометной батареи ИГ1 недалеко от здания культурного центра. Кроме того, в районе «Аль-Ярмука» был нейтрализован один из главарей ИГ по прозвищу Абу Мухаммад Аль-Аднани, ответственный за обеспечение безопасности террористов, также был ликвидирован его помощник Абу Зейнаб, передает агентство новостей Syria 24. Напомним, правительственные войска начали наступление после того, как террористы «Исламского государства» отказались от условий мирного соглашения, предложенных правительством САР. На данный момент ИГИЛовцы контролируют большую часть района Аль-Кадам, территорию «Аль-Ярмука», кварталы Ат-Тадамун и Хаджар Аль-Асвад.

Тем временем жители населенного пункта Дума, зачищенного от радикалов «Джейш Аль-Ислам», сообщили о том, как изменились условия жизни после освобождения города. В интервью сирийскому телеканалу гражданские лица сообщают о том, что больше не испытывают недостатка в продуктах питания, а также наконец получили свободу передвижения. Согласно сообщениям жителей, при джихадистах любого из них могли арестовать и заключить в тюрьму во время прогулки по улице. Кроме того, исламисты назначали огромные цены на продукты и товары повседневной необходимости.

Провинция Латакия

Информационный портал Emaan News Center сообщает о том, что исламисты радикальных формирований Сирийской свободной армии (ССА) атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Латакия. Вооруженные столкновения развернулись в районе высоты Теллят Рашва. Как утверждает Twitter-канал (dorarsite), подконтрольный вооруженной оппозиции, в результате противостояния несколько военнослужащих правительственных войск получили ранения. Тем не менее официальные новостные агентства данную информацию пока не подтверждали.

Провинция Алеппо

Первый конвой боевиков, эвакуированных из населенного пункта Думейр в рамках мирного соглашения с Сирийской арабской армией (САА), достиг города Аль-Баб, занимаемого силами вооруженной оппозиции. Как передает интернет-портал Emaan News Center, в составе колонны находятся около 2500 человек, в том числе 600 радикалов группировки «Джейш Аль-Ислам». Далее автобусы с исламистами направятся в сторону лагеря для беженцев «Аш-Шамарин», расположенного на севере провинции Алеппо.

Провинция Хомс

В северной части Хомса в районе так называемого Растанского котла произошло покушение на одного из высокопоставленных лидеров группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 — полковника Ибрагима Бакара по прозвищу Абу Халиль. Как передает военный источник в Twitter (NRVR11), неизвестные заложили взрывное устройство на пороге его дома. Пока не установлено, какая из антиправительственных группировок, присутствующих в данном районе, могла выступить организатором теракта.

Между тем Twitter-канал (dorarsite) сообщает о том, что в ответ на провокационные удары со стороны «Джебхат Ан-Нусры» артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла военные объекты боевиков в районе деревни Аль-Кунейтарат к северо-востоку от административного центра провинции.

Провинция Идлиб

Оппозиционное агентство новостей Emaan News Center сообщает о том, что на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) вошел новый турецкий военный конвой, который направился в сторону наблюдательного поста в населенном пункте Сарман. Согласно информации местных активистов, вооруженные силы Турции намереваются укрепить пункт мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Напомним, в Идлибе действует одна из зон деэскалации, сформированных благодаря усилиям стран-гарантов — России, Турции и Ирана.

Провинция Хама

В южной части провинции Хама вновь вспыхнули боестолкновения между правительственной армией и отрядами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. По сведениям информагентства Emaan News Center, боевики «Ан-Нусры» нарушили режим тишины, установленный на три дня, и открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии, в результате чего в районе населенного пункта Харб Нафса были ранены двое военнослужащих САА.

Между тем к северу от столицы региона продолжились перестрелки между правительственными подразделениями и террористами «Джебхат Ан-Нусры». Под обстрелом сил САР оказались укрепления исламистов в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)