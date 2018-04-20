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Сирия: боевики ИГ поднимают белые флаги на юге Дамаска
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    Сирия: боевики ИГ поднимают белые флаги на юге Дамаска

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    Сирия: боевики ИГ поднимают белые флаги на юге Дамаска

    Бейрут, 20 апреля. На проправительственных страницах в социальных сетях, освещающих события на юге Дамаска, стали появляться неподтвержденные сообщения о том, что боевики «Исламского государства»1 (ИГ)1, подвергшиеся атаке со стороны сирийской армии и ее союзников, поднимают белые флаги. Об этом сообщает Reuters.

    Согласно сообщениям, в южных районах Дамаска, в лагерях Ярмук, Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад, где в настоящее время ведутся боевые действия, боевики ИГ поднимают белые флаги.

    В связи с этим, существует вероятность того, что такое мероприятие проводится на индивидуальной, а не коллективной основе. Таким образом, можно предположить, что некоторые террористы в Южном Дамаске предпочли эвакуацию, а не сражение с сирийской армией.

    Напомним, накануне сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Сирии начали масштабную наступательную операцию на позиции боевиков ИГ на юге провинции Дамаск. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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