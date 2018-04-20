Москва, 20 апреля. Коста-Рика продлит безвизовый режим для россиян. Соответствующее соглашение правительство РФ одобрило в пятницу, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Россияне смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней. Однако нововведение не коснется владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Безвизовый режим для россиян Коста-Рика ввела в 2014 году. Ранее российские туристы могли находиться на территории государства без оформления визы до 30 дней. Для того, чтобы задержаться в республике, путешественникам нужно было получить документ или предъявить действительную американскую, канадскую или Шенгенскую визу.