Гройсман отреагировал на побег членов экипажа «Норд» с Украины

Киев, 20 апреля. Глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал выяснить, каким образом двум членам экипажа арестованного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» удалось выехать в Белоруссию.

Госпогранслужба Украины заявила ранее, что два члена экипажа «Норд» якобы незаконно выехали из страны в Белоруссию. Киев фактически рассматривает это как побег. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал разобраться в произошедшем.

«Мы детально изучим и проинформируем вас, что произошло и проинформируем вас с почасовыми действиями силовых структур», — сказал чиновник.

Напомним, что 19 апреля повару Ирине Обориной и практиканту Дмитрию Таразанову самолетом удалось покинуть Украину. Они выразили надежду на то, что оставшаяся часть команды вскоре к ним присоединится. В российском МИД заявили, что Москва оставляет за собой право на жесткий ответ в отношении Киева за арест «Норда» и удержание моряков.