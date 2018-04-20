Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона

Лондон, 20 апреля. На официальном сайте английского «Арсенала» в пятницу появилось сообщение «Спасибо, Арсен» — главный тренер лондонского клуба официально объявил, что покидает свой пост по окончании сезона. На тренерском мостике «канониров» французский специалист находился с 1996 года.

В комментарии Венгера отмечается, что это решение принято после долгих раздумий и консультаций с руководством клуба.

Напомним, в последние годы на фоне не самого успешного выступления «Арсенала» в АПЛ и на европейской арене разговоры об увольнении Венгера велись постоянно. Последний раз «канониры» становились чемпионами Англии в 2004 году.

Отметим также, что под руководством Венгера «Арсеналу» удалось установить так называемый «вечный рекорд АПЛ» — в период с мая 2003 по октябрь 2004 года команда провела в АПЛ 49 матчей, не проиграв ни одного.