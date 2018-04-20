В правительстве Якутии прокомментировали сообщения об экстренной госпитализации Бориса Егорова

Якутск, 20 апреля. В правительстве Якутии прокомментировали сообщения об экстренной госпитализации главы республики Егора Бориса в одну из клиник Москвы.

По словам источника ФАН, политика ждут на работе, и с ним все в порядке.

Информацию о том, что Егоров попал в больницу, ранее распространил телеканал Life. Причиной якобы стало заболевание сердца. По итогам осмотра главу Якутии оставили в клинике для прохождения стационарного лечения.