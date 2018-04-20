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В правительстве Якутии прокомментировали сообщения об экстренной госпитализации Бориса Егорова
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    В правительстве Якутии прокомментировали сообщения об экстренной госпитализации Бориса Егорова

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    В правительстве Якутии прокомментировали сообщения об экстренной госпитализации Бориса Егорова

    Якутск, 20 апреля. В правительстве Якутии  прокомментировали сообщения об экстренной госпитализации главы республики Егора Бориса в одну из клиник Москвы.

    По словам источника ФАН, политика ждут на работе, и с ним все в порядке.

    Информацию о том, что Егоров попал в больницу, ранее распространил телеканал Life. Причиной якобы стало заболевание сердца. По итогам осмотра главу Якутии оставили в клинике для прохождения стационарного лечения.

    Автор: Алексей Громов
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