Турция вывела весь золотой запас страны из США – СМИ

Москва, 20 апреля. В 2017 году Турция вывела весь золотой запас страны из Федерального резерва США, где он ранее находился на хранении, сообщают СМИ.

Как пишет издание Hrriyet, такое решение было принято на фоне ухудшения отношений Анкары и Вашингтона. Всего в США хранилось около 28,7 тонны турецкого золота. При этом, по данным Центробанка Турции, общий объем золотого резерва страны оценивается в 564,6 тонны, что составляет 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.

Уточняется, что золото из США выводилось постепенно. Часть резерва была возвращена в Турцию, другая переразмещена на хранение в Европе, в том числе в Центробанке Великобритании и Банке международных расчетов в Швейцарии.