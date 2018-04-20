Михайлович не ведет переговоры с «Динамо» и «Ростовом»

Москва, 20 апреля. Сербский тренер Синиша Михайлович не ведет переговоры с московским «Динамо» и «Ростовом».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, информация о переговорах между специалистом и клубами российской премьер-лиги не соответствует действительности. По словам источников, в московском клубе вполне удовлетворены работой главного тренера команды Дмитрия Хохлова, под руководством которого клуб выбрался из зоны вылета (Хохлов принял «Динамо», когда команда была на предпоследнем, 15-м месте — прим. ФАН) и сейчас занимает 11-е место, опережая находящийся в зоне стыков «Амкар» на 2 очка.

Что касается «Ростова», то, по информации источника, клуб также не занимается поиском главного тренера. Кредит доверия к текущему наставнику команды, Валерию Карпину, большой, рассказал знакомый с ситуацией в ростовском клубе источник.

Напомним, ранее различные СМИ сообщили, что бывший защитник сборной Югославии, один из самых известных футболистов с Балкан рубежа веков, а ныне тренер Синиша Михайлович ведет переговоры с «Зенитом», «Ростовом» и московским «Динамо». В настоящее время Михайлович находится без работы после увольнения из «Торино» в начале текущего года.