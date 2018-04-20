Меню
Интервью
Это вам не Янукович: премьер-министр Саргсян не допустит майдана в Армении
Политика
Песков отреагировал на «фривольные» заявления бывшего главы ФБР о разговорах Путина и Трампа
Следующая новость
Загрузка...

    Это вам не Янукович: премьер-министр Саргсян не допустит майдана в Армении

    56

    Это вам не Янукович: премьер-министр Саргсян не допустит майдана в Армении

    Вот уже неделю продолжается уличная акция протеста в Ереване, где сторонники оппозиции выступают против назначения премьер-министром Армении бывшего президента республики Сержа Саргсяна. После того как парламент страны все-таки проголосовал за его избрание, протестующие объявили о начале «бархатной революции» по всей стране. За это время в стычках с полицией пострадали 46 человек, включая шестерых полицейских.

    Чтобы получить свежий взгляд на происходящее в Армении, корреспондент Федерального агентства новостей, работающий на Втором Сочинском форуме евразийской интеграции, взял эксклюзивное интервью с армянским политологом и востоковедом Варданом Восканяном, заведующим кафедрой иранистики Ереванского государственного университета.

    Это вам не Янукович: премьер-министр Саргсян не допустит майдана в Армении

    Студенты, а не боевики

    — Сегодня наше общее внимание приковано к Еревану, где с начала недели нарастает противостояние между властями страны и уличной оппозицией. Насколько реален сценарий дальнейшей эскалации конфликта — или же острая фаза кризиса уже миновала?

    — На текущий момент бывший президент Армении, а с 17 апреля 2018 года — новый премьер-министр страны Серж Саргсян взял ситуацию в столице под свой контроль. Как с точки зрения управления официальными государственными структурами Армении, так и с точки зрения воздействия на события на улице. Конечно, острая стадия этих уличных выступлений еще может продлиться некоторое время, однако пик кризиса, по моему мнению, мы уже миновали.

    Это вам не Янукович: премьер-министр Саргсян не допустит майдана в Армении

    — С чем связана нынешняя неудача «ереванского майдана»?

    — Нам надо четко понимать, почему выступления оппозиционных сил в Ереване стали возможными. Саргсян на различных высших государственных должностях руководит страной уже 11 лет — с апреля 2007 года, когда он впервые стал премьер-министром. Такое «политическое постоянство» утомило оппозицию. С другой стороны, каких-либо разумных альтернатив кандидатуре Саргсяна оппозиция так и не выдвинула.

    Читайте также: Логика России побеждает логику Америки и Китая: три образа будущего для мира

    По сути, она лишь эксплуатирует тезис «Он должен уйти», чего сугубо недостаточно для раскручивания реального протеста. Ну и еще одним значимым фактором, безусловно, явилось то, что уличные выступления в Ереване пока что носили исключительно показательный характер: у оппозиции не было желания подвергать сомнению структуру власти в стране, тем более силовым путем. На улицы Еревана вышли студенты, а не боевики.

    — Но, если вспомнить события Евромайдана 2013—2014 годов в Киеве, то он также начинался в виде студенческих волнений, тех самых «онижедетей», а потом мало-помалу раскрутился в силовое противостояние с властями?

    — Я считаю, что ситуация в Ереване во многом противоположна ситуации в Киеве четырехлетней давности. В частности, фигура Саргсяна гораздо более авторитетна в Армении, нежели фигура бывшего президента Украины Виктора Януковича на момент раскручивания Евромайдана. Молодое поколение граждан Армении, может быть, и подзабыло тот важный факт, что именно в период пребывания Саргсяна на посту министра обороны Армении в 1993—1995 годах было достигнуто соглашение о перемирии с Азербайджаном и оно было закономерным итогом выигранной Арменией Нагорно-Карабахской (Арцахской) войны. Его авторитет среди военных, среди старшего поколения непререкаем. Более того, армяне понимают — Нагорно-Карабахская проблема никуда не делась, и любое ослабление власти в стране может мгновенно ее реанимировать.

    Это вам не Янукович: премьер-министр Саргсян не допустит майдана в Армении

    Болезненная тема

    — Насколько сейчас Армения готова к возможному обострению Карабахского конфликта с Азербайджаном?

    — Безусловно, такого рода конфликт и до этого, и сейчас для нас крайне нежелателен. У Армении нет никаких интересов за пределами Нагорного Карабаха (Арцаха). У Армении нет территориальных претензий к Азербайджану, и, более того, основой послевоенного урегулирования с нашей стороны уже неоднократно предлагалась формула «земли в обмен на мир», в рамках которой Армения согласна уйти с занятых азербайджанских территорий взамен на признание Арцаха.

    — Что же останавливает такого рода развитие событий?

    — Я считаю, что основной барьер — это позиция азербайджанской элиты. Они до сих пор подогревают реваншистские настроения внутри азербайджанского общества. Попытка столь внезапно переориентировать общественное мнение по вопросам Армении и Нагорного Карабаха в самом Азербайджане для них, весьма вероятно, сравнима с политическим самоубийством. С другой стороны, постепенное снижение градуса напряженности тоже воспринимается азербайджанской стороной как неудачное решение — в таком случае в общественном бессознательном уходит «образ врага», а на передний план выйдут насущные проблемы самого Азербайджана.

    Это вам не Янукович: премьер-министр Саргсян не допустит майдана в Армении

    Что интересно, Армения уже прошла этот трудный путь: сегодня азербайджанцы в Армении уже не воспринимаются как враги — они могут свободно посещать нашу страну. Как мне видится, именно таким должно быть разрешение армяно-азербайджанского конфликта.

    Читайте также: Ультиматум по-одесски: офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко возвращением в Крым

    По такому же пути прошла и эволюция российско-грузинских отношений, хотя, казалось бы, проигранная Грузией война «08-08-08» наглухо закрывала любые варианты сотрудничества. Однако сегодня русские туристы — лучшие гости в Тбилиси, а новой русско-грузинской войны на Кавказе уже никто не ждет.

    — Спасибо за интервью. Надеюсь, следующие новости из Еревана будут более спокойными.

    Автор: Алексей Анпилогов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    138
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    377
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    1899
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    2324