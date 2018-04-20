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Экспертиза подтвердила гибель барнаульских школьников в «Зимней вишне»
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    Экспертиза подтвердила гибель барнаульских школьников в «Зимней вишне»

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    Экспертиза подтвердила гибель барнаульских школьников в «Зимней вишне»

    Москва, 20 апреля. Проведенная экспертиза подтвердила гибель двух барнаульских школьников при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», похороны детей назначены на субботу, сообщает администрация Алтайского края.

    В администрации уточнили, что брат и сестра из Барнаула приехали в Кемерово к своему отцу. Во время пожара они вместе с ним и его женой находились в «Зимней вишне». Их тела были опознаны в ходе генетической экспертизы, передает РИА Новости.

    Также были идентифицированы останки отца детей. Ранее брат и сестра из Барнаула числились в списках пропавших без вести.

    Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным СК РФ, в огне погибли 60 человек, более 40 из них дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

    Автор: Василий Котов
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