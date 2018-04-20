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В Идлиб направили более 20 грузовиков с гумпомощью по линии ООН
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    В Идлиб направили более 20 грузовиков с гумпомощью по линии ООН

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    В Идлиб направили более 20 грузовиков с гумпомощью по линии ООН

    Москва, 20 апреля. Организация Объединенных Наций направила 21 грузовик с гуманитарной помощью для жителей сирийского Идлиба. Как стало известно, в составе конвой с гуманитарным грузом — предметы первой необходимости и продовольствие. 

    Колонная грузовиков ООН проехала через контрольно-пропускной пункт «Джильвегёзю», расположенный в уезде Рейханлы округа Хатай. Весь гуманитарный груз будет распределен среди нуждающихся как в самом Идлибе, так и его окрестностях. 

    Как сообщалось ранее, российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Даръа.

    Напомним, ранее сообщалось, что более 1500 боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» и пять тысяч членов их семей покинули город Думейр в провинции Дамаск. 

    Автор: Тимур Румянцев
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