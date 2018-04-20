В Идлиб направили более 20 грузовиков с гумпомощью по линии ООН

Москва, 20 апреля. Организация Объединенных Наций направила 21 грузовик с гуманитарной помощью для жителей сирийского Идлиба. Как стало известно, в составе конвой с гуманитарным грузом — предметы первой необходимости и продовольствие.

Колонная грузовиков ООН проехала через контрольно-пропускной пункт «Джильвегёзю», расположенный в уезде Рейханлы округа Хатай. Весь гуманитарный груз будет распределен среди нуждающихся как в самом Идлибе, так и его окрестностях.

Как сообщалось ранее, российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Даръа.

Напомним, ранее сообщалось, что более 1500 боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» и пять тысяч членов их семей покинули город Думейр в провинции Дамаск.