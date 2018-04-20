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Параду Победы в Луганске быть! ЛНР раскрыла «маленькую тайну» о подготовке к 9 Мая
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    Параду Победы в Луганске быть! ЛНР раскрыла «маленькую тайну» о подготовке к 9 Мая

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    Подготовка к Параду Победы в ЛНР

    Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевских силовиков в Луганской народной республике ведется активная подготовка к параду, посвященному Дню Победы. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на одной из репетиций и оценил подготовку военных.

    «В ЛНР активно ведется подготовка к параду 9 Мая. У нас в любую погоду, при любых раскладах, что бы там ни говорили и ни делали ВСУ, параду Победы в Луганске быть!» — сообщил ФАН официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Параду Победы в Луганске быть! ФАН рассказывает о подготовке военных ЛНР к 9 мая

    В параде принимают участие все военнослужащие, представители всех родов войск, все подразделения и воинские части Народной милиции, а также МЧС и кадеты.

    «Будет очень много отличий от предыдущих парадов в ЛНР. Начнем с того, что маленькую тайну мы уже приоткрыли — в параде будет принимать участие при любых обстоятельствах танк Т-34. Также будет и ряд других моментов, будут и технические изменения парада», — продолжил он.

    Андрей Марочко

    Также известно, что для участия в параде Народная милиция готовит плавательные транспортные средства, которые в советские времена собирались на Луганском тепловозостроительном заводе. В общем, всем желающим увидеть парад, будет на что посмотреть.

    «Я думаю, что жителям ЛНР, а также тем, кто захочет посмотреть парад из подконтрольных ВСУ районов, им будет на что посмотреть, это будет красочное зрелище!» — заверил представитель оборонного ведомства республики.

     Подготовка к параду Победы в Луганске

    «Я участвую в параде впервые, чувство патриотизма и гордости за нашу республику, хочется пройти и показать, как мы можем. В тренировках конечно сложно, но зато, как говорится, легко в бою!» — сообщил участник парада, младший сержант Алексей Николаенко.

    Напомним, в ночь на 17 апреля вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по району города, где находилась подготавливаемая к параду техника. В результате обстрела пострадали 4 единицы спецтехники и легендарный танк Т-34. На данный момент все они находятся на восстановлении.

    Автор: Дарья Фролова специально для ФАН; Луганск
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