Сирия, 20 апреля. ВКС РФ обеспечивают прикрытие САА к югу от Дамаска. В результате взрыва в городе Ракка погибли два мирных жителя. ВВС Ирака уничтожили убежище ИГ1 у границы между провинциями Хасака и Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают воздушное прикрытие САА и ее союзникам к югу от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести бои с исламистами в Восточном Каламуне при поддержке ВВС Сирии; подняли флаг САР над городом Думейр к северо-востоку от Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает вести перестрелки с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Исламское государство»1: оказалось под ударом САА на южных окраинах Дамаска.

«Джейш Тувар Аш-Шам»: оказывает упорное сопротивление САА в восточной части Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: обезвредила три СВУ в районе шоссе Кафр Кармин — Аль-Атареб на западе Алеппо.

ВВС Ирака: уничтожили скрытое убежище ИГ в районе границы между Хасакой и Дейр-эз-Зором.

Провинция Дамаск

В районе Восточного Каламуна продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и силами вооруженной оппозиции. Накануне части Сирийской арабской армии (САА), возглавляемые спецподразделением «Тигры», полностью окружили стратегический город-крепость Ар-Рухайба и начали зачищать обширную пустынную зону к востоку от населенного пункта Джеруд. Сирийская авиация проводит боевые вылеты в поддержку сил САР. Под ударом оказались опорные пункты группировки «Джейш Тувар Аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Джеруд и Аль-Насирия. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, военнослужащие САА намереваются расколоть анклав боевиков.

Между тем впервые за последние несколько лет флаг Сирийской Арабской Республики (САР) был поднят над населенным пунктом Думейр, расположенным к северо-востоку от Дамаска. Напомним, накануне боевики «Джейш Аль-Ислам»***** вместе с членами их семей были эвакуированы в город Джараблус на севере Алеппо.

Стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке проасадовских сил начала наступление на юге от Дамаска, после того как переговоры с ИГИЛовцами не увенчались успехом. Под обстрелом САА оказались укрепрайоны радикалов ИГ в кварталах Аль-Кадам, Аль-Тадамун, а также вблизи лагеря для беженцев «Аль-Ярмук». Позднее проправительственные войска начали штурм Аль-Кадама. Как передают военные источники AMN,российские ВКС обеспечивают силам САР прикрытие с воздуха. По неподтвержденным данным Twitter-канала (Syria_2_4), боевики ИГ подняли белый флаг над своими позициями в «Аль-Ярмуке».

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (todayinsyria) сообщает о том, что в западной части провинции Алеппо боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, обнаружили и обезвредили три бомбы. Взрывные устройства были установлены на трассе Кафр Кармин — Аль-Атареб и замаскированы под камни. Местные оппозиционные СМИ уверены, что СВУ заложили боевики антиправительственного объединения «Джебхат Тахрир Аш-Шам», которое противостоит «Ан-Нусре» в данном районе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что иракский телеканал опубликовал видеозапись, на которой запечатлен боевой вылет самолетов ВВС Ирака, в результате которого террористы «Исламского государства» понесли серьезные потери. Иракское военные самолеты уничтожили многоэтажное здание, в котором скрывались террористы «Исламского государства», в районе границы между провинциями Хасака и Дейр-эз-Зор. Напомним, официальный Дамаск одобрил военное присутствие иракских ВВС на территории Сирии. Сообщается, авиация Ирака продолжит атаковать военные объекты ИГИЛовцев в САР, что может значительно ослабить подпольные группы террористической группировки, а также предотвратить трансграничные вторжения.

Провинция Даръа

На юго-западе региона не прекращаются вооруженные столкновения между силами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанного с «Исламским государством», и Сирийской свободной армией (ССА). Накануне ИГИЛовцы предприняли попытку наступления на позиции ССА в районе города Шейх Саад и ненадолго захватили населенный пункт. Тем не менее к вечеру отрядам вооруженной оппозиции удалось вернуть утраченные территории. Однако в ходе противостояния как минимум 21 боевик «свободной армии» был уничтожен. В настоящий момент перестрелки в данном районе продолжаются.

Провинция Ракка

В административном центре провинции прогремел очередной взрыв. Как передает военный источник в сети Twitter (QSD_Jabha), по меньшей мере два мирных жителя погибли, подорвавшись на мине, заложенной террористами «Исламского государства» еще перед тем как покинуть Ракку. О числе пострадавших не сообщается. Напомним, город находится под контролем проамериканской Демократической армии Сирии**** (SDF), однако курдские отряды до сих пор не провели полное разминирование данных территорий. Вследствие этого число жертв среди местного населения продолжает расти.

Тем временем в районе аэропорта у города Ат-Табка было обнаружено еще одно массовое захоронение. Около 60 неопознанных тел были перевезены в военный госпиталь Алеппо, чтобы провести опознание. Об этом сообщает Twitter-канал (freesyriach).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)