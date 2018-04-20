СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

Москва, 20 апреля. Следственный комитет России назвал окончательное количество погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60», — сообщила она.

По ее словам, в настоящее время следователи получили заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре 25 марта.

«Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших», — уточнила Петренко, напомнив, что ранее после опознания родственникам выдали разрешения для захоронения 23 жертв пожара.

В настоящее время главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ продолжает расследование причин пожара в «Зимней вишне».

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами пожара в ТРЦ стали 64 человека, более 40 из них дети.