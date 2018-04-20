Меню
Общество
СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Экономика
Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

      /  Обновлено: 
    163

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    Москва, 20 апреля. Следственный комитет России назвал окончательное количество погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    «Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60», — сообщила она.

    По ее словам, в настоящее время следователи получили заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре 25 марта.

    «Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших», — уточнила Петренко, напомнив, что ранее после опознания родственникам выдали разрешения для захоронения 23 жертв пожара.

    В настоящее время главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ продолжает расследование причин пожара в «Зимней вишне».

    Напомним, ранее сообщалось, что жертвами пожара в ТРЦ стали 64 человека, более 40 из них дети.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    163
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    400
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    1953
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    2376