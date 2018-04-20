Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

Киев, 20 апреля. В одном из центральных отелей Киева состоялся отчет Фонда Рината Ахметова — благотворительной организации одного из крупнейших олигархов Украины — посвященной помощи жителям воюющего Донбасса. Цифры помощи, приведенные благотворителями, действительно впечатляют, но с одной оговоркой — вся эта помощь оказывается Ахметовым людям, живущим на подконтрольных Украине территориях. О жителях прифронтовой зоны в ЛНР и ДНР украинские власти и олигархи предпочитают умалчивать. И даже не упоминают их в своих отчетах.

В киевском отеле «Опера», избранным штабом олигарха для «отчета об успехах», собралось около полутора сотен человек. И все время, пока подчиненные Ахметова отчитывались о его добрых делах, в воздухе словно витала тень самого олигарха. Иногда казалось — еще немного, и он сам появится откуда-то из-за кулис, словно волшебник из страны Оз. Но сам олигарх так и не пришел на эту встречу — что, впрочем, вполне логично.

Одним из первых спикеров стала американка Ноэль Колхаун, замглавы Агентства ООН по делам беженцев на Украине. В ее речи сквозило неподдельное удивление — например, тем, что «Украина сегодня является единственной страной в Европе, которой требуется гуманитарная помощь».

«Для нашего агентства это довольно необычная ситуация, и поэтому у нас периодически возникают проблемы со спонсорами. Кроме того, меня и моих сотрудников искренне удивило число жителей прифронтовой зоны, которые не пожелали никуда уезжать, несмотря на боевые действия, разрушения и гибель родственников. Конечно, мы стараемся помогать всем, но в основном занимаемся легким ремонтом домов и предоставлением продуктовых наборов», — заявила посланница ООН.

Вслед за ней выступил социолог Владимир Паниотто из Киевского международного института социологии. По его словам, больше всего помощи мирным жителям Донбасса оказывает гуманитарный штаб Ахметова. Так считают 51,7% опрошенных по Украине и 60,7% респондентов на Донбассе. Впрочем, подчеркнул Паниотто, речь идет в первую очередь о людях, живущих на подконтрольных Украине территориях.

«Главная цель штаба, который работает около трех с половиной лет — помочь как можно большему количеству людей и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. Эту задачу Ринат Ахметов поставил уже в первые дни войны, а штаб стал самой мощной в стране благотворительной и гуманитарной организацией. За все время работы спасены жизни более миллиона человек, — поведал Роман Рубченко, директор Фонда Ахметова. — Мы намерены продолжить работу уже существующих проектов адресной помощи — помощь детям, людям, нуждающимся в лечении, в операциях и так далее».

По словам Рубченко, гуманитарный штаб Ахметова четвертый год отправляет автоколонны с продуктами в Донбасс, регулярно выдает лекарства тяжелобольным детям, помогает в проведении операций, и все эти проекты будут продолжены и в 2018-м. Рубченко сообщил — с августа 2014-го штаб олигарха помог 1 159 тысячам людей, раздав 12 миллионов продуктовых наборов.

Еще один спикер, замглавы Управления ООН по гуманитарным вопросам Иван Бочоришвили назвал следующие цифры. Из 4,4 миллиона человек, пострадавших в результате войны в Донбассе, 3,4 миллиона сегодня нуждаются в гуманитарной помощи. Кроме того, еще 1,5 миллиона стали переселенцами и тоже остро нуждаются в поддержке.

Организаторы встречи не скупились на показ документальной хроники — разрушенные дома и поселки, голодные дети, пенсионеры, спасающиеся от бомбежек и т.д. Но при этом, как это заведено на сегодняшней Украине, все без исключения спикеры тщательно обходили стороной главный вопрос — о том, кто, собственно, сегодня является инициатором войны в Донбассе. Кто ежедневно обстреливает города и села, десятками убивает мирных жителей, разрушает дома, инфраструктуру и прочее

Спикеры, сменявшие друг друга на сцене, в своих выступлениях так и не назвали главного виновника конфликта. Один из них, будучи остановлен в кулуарах корреспондентам ФАН, на подобный вопрос лишь укоризненно покосился: «Конечно же, Россия и повстанцы! Вы что, с Луны свалились?» Сами же жители прифронтовой зоны Донбасса в ответ на этот же вопрос как-то затравленно отодвигались подальше.

Корреспонденту ФАН сразу вспомнился материал в одном из независимых интернет-изданий Украины, повествовавший в апрельском номере о резком усилении обстрелов Донецка. «Давно такого не было!» — гласил заголовок, и далее подробно рассказывалось о том, какие разрушения произвел в столице Донбасса недавний массированный артобстрел. В журналистском материале не было только одного — упоминания о том, кто же, собственно, стрелял из пушек по городу. Ведь в принятом на Украине негласном общественном договоре четко прописано — «украинская армия в Донбассе не стреляет, она лишь мирно продвигается вперед». «Мирно» продвигается вперед.

По сути, «отчет об успехах» гуманитарного штаба Ахметова еще раз показал — после того, как рано или поздно в Донбассе воцарится прочный мир, а нынешние украинские правители начнут один за другим убегать за границу, Украину предстоит серьезно лечить. И не только от нищеты, оголтелого национализма и целого букета других социальных болезней. Но в первую очередь — вот от этого двуличия и лицемерия, когда вполне вменяемые, серьезные люди считают приличным и должным публично называть белое черным.