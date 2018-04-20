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Южная Корея и КНДР открыли прямую линию связи между главами государств
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    Южная Корея и КНДР открыли прямую линию связи между главами государств

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    Южная Корея и КНДР открыли прямую линию связи между главами государств

    Москва, 20 апреля. Южная Корея и КНДР в пятницу открыли прямую линию связи между главами государств Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, сообщает южнокорейское министерство объединения.

    Уточняется, что прямая линия связала резиденцию южнокорейского лидера Голубой дом с центральным офисом северокорейского Государственного совета. Пробный звонок, проведенный техническим персоналом, прошел успешно, неполадок не возникло.

    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

    О возможности запуска такой «горячей линии» ранее сообщали СМИ. Со ссылкой на источник в президентской администрации южнокорейское Yonhap News Agency писало, что открытие линии обсуждалось на переговорах Сеула и Пхеньяна.

    В настоящее время КНДР и Южная Корея проводят курс на сближение двух государств. В марте глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил двух специальных посланников в Северную Корею в целях уплотнения контактов между Сеулом и Пхеньяном, а в апреле поддержал предложение КНДР заключить договор о мире вместо действующего соглашения о перемирии. На 27 апреля запланирован межкорейский саммит.

    Автор: Василий Котов
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