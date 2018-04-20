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Бразильские ученые узнали, для чего мухи распускают слюни
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    Бразильские ученые узнали, для чего мухи распускают слюни

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    Бразильские ученые узнали, для чего мухи распускают слюни

    Рио-де-Жанейро, 20 апреля. Бразильские ученые выяснили, что на жаре мухи распускают слюни, чтобы охладиться. Как пишет Scientific Reports, к такому выводу пришли исследователи бразильского университета Сан-Паулу.

    Специалисты под руководством Гильермо Гомеса заметили, что у мух Chrysomya megacephala слюна, находясь вне организма, испаряется. За счет этого она охлаждается. Затем мухи поглощают слюни, чтобы охладить весь организм.

    Как пишет «ФедералПресс», ученые рассказали, что на жаре мухи распускают и втягивают слюни.

    Как ранее писала «Газета.ru», ученые выяснили, что мухи переносят больше болезней, чем считалось ранее. Исследователи из университета Пенсильвании провели анализ ДНК и установили, что комнатные мухи и мухи из семейства падальных переносят более 600 различных бактерий. 

    Бразильские ученые узнали, для чего мухи распускают слюни

    Автор: Анна Иванова
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