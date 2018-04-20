В Крыму объяснили, почему татары начали массовое переселение с Украины

Ялта, 20 апреля. Крымские татары, проживающие на Украине, массово переезжают в Крым, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

Крымскотатарская община Херсонской области Украины выбирает мирную жизнь в Крыму и начинает массовое переселение, сообщил Руслан Бальбек.

«Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму», — добавил парламентарий, пишет РИА Новости.

По словам депутата ГД, переселенцы не хотят считать Крым украинским. Из тех кто переезжает, люди разных возрастов, в том числе студенты и сами жители Херсонской области.

Он объяснил, что на крымских татар, которые остаются на Украине, давят радикальные экстремистские организации. Напомним, что Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам народного референдума.