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В Крыму объяснили, почему татары начали массовое переселение с Украины
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    В Крыму объяснили, почему татары начали массовое переселение с Украины

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    В Крыму объяснили, почему татары начали массовое переселение с Украины

    Ялта, 20 апреля. Крымские татары, проживающие на Украине, массово переезжают в Крым, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

    Крымскотатарская община Херсонской области Украины выбирает мирную жизнь в Крыму и начинает массовое переселение, сообщил Руслан Бальбек.

    «Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму», — добавил парламентарий, пишет РИА Новости.

    По словам депутата ГД, переселенцы не хотят считать Крым украинским. Из тех кто переезжает, люди разных возрастов, в том числе студенты и сами жители Херсонской области.

    Он объяснил, что на крымских татар, которые остаются на Украине, давят радикальные экстремистские организации. Напомним, что Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам народного референдума.

    Автор: Ирина Селезнева
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