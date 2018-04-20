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Минтранс РФ назвал сроки начала движения грузовиков по Крымскому мосту
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    Минтранс РФ назвал сроки начала движения грузовиков по Крымскому мосту

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    Минтранс РФ назвал сроки начала движения грузовиков по Крымскому мосту

    Москва, 20 апреля. Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что движение грузовых автомобилей по мосту с материковой части России в Крым планируется открыть ориентировочно в октябре этого года.

    Как сообщил Соколов в пятницу, «грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года – ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона».

    По его словам, в преддверии курортного сезона по мосту смогут поехать легковые автомобили и автобусы, поскольку объект сдается досрочно, за полгода до назначенного срока.

    Ранее, 5 апреля Крымский мост похвастался футуристичными аэродинамическими обтекателями. На своей странице в Twitter он рассказал том, что на переправе появился новый «аксессуар».

    Отметим, что мост в Крым соединит Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. 

    Автор: Тимур Румянцев
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