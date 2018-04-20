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Блогер Варламов заявил о желании баллотироваться на выборах мэра Москвы
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    Блогер Варламов заявил о желании баллотироваться на выборах мэра Москвы

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    Блогер Варламов заявил о желании баллотироваться на выборах мэра Москвы

    Москва, 20 апреля. Известный российский блогер Илья Варламов заявил о планах баллотироваться на выборах мэра Москвы.

    О своем решении Варламов объявил в одном из роликов на собственном YouTube-канале. По его словам, действующему мэру российской столицы альтернативы нет, однако Варламов намерен использовать выборы, чтобы донести свою точку зрения до остальных москвичей.

    Популярный блогер уже представил свою концепцию предвыборной программы, которая состоит из 17 пунктов. В частности, Варламов предлагает открыть Кремль для свободного поcещения. Он также рекомендует убрать большую часть заборов в городе.

    Для борьбы с пробками Варламов советует установить платные въезд в центры Москвы и запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением общественного транспорта и автомобилей жителей города.

    Варламов также призвал способствовать передвижению по дорогам российской столицы на велосипедах.

    Напомним, что выборы мэра Москвы традиционно попадут на второе воскресенье сентября.

    Автор: Дима Оленин
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