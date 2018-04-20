Меню
Новости Сирии
Несут покой и тишину: военный эксперт рассказал, когда РФ начнет поставлять С-300 Сирии
Экономика
Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Несут покой и тишину: военный эксперт рассказал, когда РФ начнет поставлять С-300 Сирии

    3347

    Комплексы ПВО С-300 "Фаворит"

    Москва больше не связана моральными обязательствами, не позволяющими поставлять высокотехнологичное вооружение Сирийской арабской республике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Речь в данном случае идет о поставках ближневосточной стране зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит».

    «У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет десять назад по просьбе известных наших партнеров. (...) Теперь у нас такого морального обязательства нет», — подчеркнул российский министр.

    Ранее Сергей Лавров сообщал, что после ракетного удара США, Великобритании и Франции, российская сторона будет рассматривать различные варианты обеспечения безопасности сирийского государства, включая поставки С-300.

    «Подобного рода прецедент у нас был с Ираном, когда из-за эмбарго, заключенный с Тегераном контракт на поставки С-300 был остановлен. Потом мы его возобновили, и когда была заключена «ядерная сделка», передали комплексы. Сейчас же речь идет о следующем: ранее у нас были заключены определенные соглашения с партнерами, которых не называют, но я предполагаю, что это, скорее всего США и Израиль. Они не хотели видеть такую мощную систему ПВО близ своих границ. Но теперь все может измениться», — пояснил ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров

    По его же словам, в случае если Российская Федерация начнет поставлять официальному Дамаску такие зенитно-ракетные комплексы как С-300 «Фаворит», «мощь ПВО Сирии вырастет на несколько порядков». Однако необходимо учитывать, что это произойдет не сразу.

    «Во-первых, сами комплексы надо поставить, во-вторых, необходимо обучить расчеты и экипажи ПВО. Кроме того, ЗРК С-300 должен быть включен в общую систему ПВО страны, но и это может произойти только тогда, когда большая часть Сирии станет свободной. Сами комплексы достаточно дорогие и оставлять их в районе спорных территорий (зоны деэскалации и зоны, контролируемые боевиками) было бы неправильно. Сирия должна стать единой и только тогда она сможет получать такие системы», — продолжает военный аналитик.

    В случае же начала поставок, Россия сможет сформировать «объединенную систему ПВО» на Ближнем Востоке. Дело в том, что зенитно-ракетные комплексы С-300 в настоящее время есть у Ирана и Армении и если к ним добавятся комплексы противовоздушной обороны Сирии, объединенная система будет представлять собой несколько эшелонов.

    Несут покой и тишину: военный эксперт рассказал, когда РФ начнет поставлять С-300 Сирии

    «С другой стороны нужно понимать, что это также военно-политическое заявление, направленное на некоторых участников мирового политического процесса. Прежде всего, это касается Израиля, потому что Тель-Авив свободно использует воздушное пространство Сирии, хоть и летает по определенным договоренностям с Россией. Израиль в основном занимается боевиками, которые тащат оружие в Ливан. Оружие, появившееся в Ливане, рано или поздно появляется в Израиле и ему приходится противостоять подобным действиям», — говорит Леонков.

    К слову, в настоящее время вокруг Израиля разгорается нешуточная борьба, США пытаются сделать Тель-Авив одной из сторон ближневосточного конфликта, так как он ведет свою, независимую от Вашингтона политику.

    «Конечно, реакция Вашингтона будет такой же, как было с Турцией, так как США никогда не предполагали, что серьезные комплексы ПВО вроде С-300 появятся в Сирии. Американцы будут заявлять, что это поставки российских ЗРК будут способствовать нестабильности региона. Хотя на самом деле система оборонительная и никакого урона стабильности Ближнего Востока она не нанесет. Наоборот, они несут покой и тишину», — заключил эксперт.

    С-200

    В настоящее время на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». Кроме того, в январе также стало известно, что после сокращения группировки ВС РФ в Сирии на авиабазе Хмеймим осталась мощная система противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-400.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    163
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    400
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    1953
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    2376