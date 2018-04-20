Несут покой и тишину: военный эксперт рассказал, когда РФ начнет поставлять С-300 Сирии

Москва больше не связана моральными обязательствами, не позволяющими поставлять высокотехнологичное вооружение Сирийской арабской республике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь в данном случае идет о поставках ближневосточной стране зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит».

«У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет десять назад по просьбе известных наших партнеров. (...) Теперь у нас такого морального обязательства нет», — подчеркнул российский министр.

Ранее Сергей Лавров сообщал, что после ракетного удара США, Великобритании и Франции, российская сторона будет рассматривать различные варианты обеспечения безопасности сирийского государства, включая поставки С-300.

«Подобного рода прецедент у нас был с Ираном, когда из-за эмбарго, заключенный с Тегераном контракт на поставки С-300 был остановлен. Потом мы его возобновили, и когда была заключена «ядерная сделка», передали комплексы. Сейчас же речь идет о следующем: ранее у нас были заключены определенные соглашения с партнерами, которых не называют, но я предполагаю, что это, скорее всего США и Израиль. Они не хотели видеть такую мощную систему ПВО близ своих границ. Но теперь все может измениться», — пояснил ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его же словам, в случае если Российская Федерация начнет поставлять официальному Дамаску такие зенитно-ракетные комплексы как С-300 «Фаворит», «мощь ПВО Сирии вырастет на несколько порядков». Однако необходимо учитывать, что это произойдет не сразу.

«Во-первых, сами комплексы надо поставить, во-вторых, необходимо обучить расчеты и экипажи ПВО. Кроме того, ЗРК С-300 должен быть включен в общую систему ПВО страны, но и это может произойти только тогда, когда большая часть Сирии станет свободной. Сами комплексы достаточно дорогие и оставлять их в районе спорных территорий (зоны деэскалации и зоны, контролируемые боевиками) было бы неправильно. Сирия должна стать единой и только тогда она сможет получать такие системы», — продолжает военный аналитик.

В случае же начала поставок, Россия сможет сформировать «объединенную систему ПВО» на Ближнем Востоке. Дело в том, что зенитно-ракетные комплексы С-300 в настоящее время есть у Ирана и Армении и если к ним добавятся комплексы противовоздушной обороны Сирии, объединенная система будет представлять собой несколько эшелонов.

«С другой стороны нужно понимать, что это также военно-политическое заявление, направленное на некоторых участников мирового политического процесса. Прежде всего, это касается Израиля, потому что Тель-Авив свободно использует воздушное пространство Сирии, хоть и летает по определенным договоренностям с Россией. Израиль в основном занимается боевиками, которые тащат оружие в Ливан. Оружие, появившееся в Ливане, рано или поздно появляется в Израиле и ему приходится противостоять подобным действиям», — говорит Леонков.

К слову, в настоящее время вокруг Израиля разгорается нешуточная борьба, США пытаются сделать Тель-Авив одной из сторон ближневосточного конфликта, так как он ведет свою, независимую от Вашингтона политику.

«Конечно, реакция Вашингтона будет такой же, как было с Турцией, так как США никогда не предполагали, что серьезные комплексы ПВО вроде С-300 появятся в Сирии. Американцы будут заявлять, что это поставки российских ЗРК будут способствовать нестабильности региона. Хотя на самом деле система оборонительная и никакого урона стабильности Ближнего Востока она не нанесет. Наоборот, они несут покой и тишину», — заключил эксперт.

В настоящее время на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». Кроме того, в январе также стало известно, что после сокращения группировки ВС РФ в Сирии на авиабазе Хмеймим осталась мощная система противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-400.