Сирия сегодня: глава МИД РФ считает, что удар по САР дает право России поставлять Дамаску С-300

Сирия, 20 апреля. Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уверен, что удар международной антитеррористической коалиции по Сирийской Арабской Республике (САР) дает право Москве поставлять официальному Дамаску комплексы противовоздушной обороны С-300. Россия представит доказательства, что сирийские ПВО сбила часть ракет коалиции. У РФ есть доказательства связи Лондона с постановкой химической атаки в Думе. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Право на поставку С-300

После ракетного удара Соединенных Штатов по территории Сирии у Российской Федерации больше нет моральных обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 Дамаску. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас нет никаких теперь моральных обязательств (после удара США по Сирии — Прим. ФАН). У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет», — сказал Лавров.

Напомним, 14 апреля Соединенные Штаты, Франция и Великобритания нанесли более сотни ракетных ударов по территории Сирии. Сирийская ПВО уничтожила большую часть ракет международной коалиции.

Есть доказательства

Кроме того, Лавров сообщил, что у Российской Федерации есть в избытке доказательства причастности Великобритании к постановке химической атаки на территории города Дума.

«Знаете, доказательств уже в принципе в избытке. Начать с того, что это видео, с которого все началось и которое стало, наверное, главным поводом, главным предлогом для той лихорадочной атаки, которую соорудили американцы, англичане и французы, нанеся бомбовые удары по объектам производства и складирования химического оружия, как они сказали. Наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ напомнил, что видео инсценировки было предоставлено так называемыми «Белыми касками», которые работают исключительно на территориях, которые контролируются боевиками незаконных вооруженных формирований, включая террористов «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

ПВО Сирии

Помимо всего прочего, заметил Лавров, российские военные сегодня представят доказательства того, что сирийские ПВО сбили часть ракет выпущенных США, Британией и Францией. Россия получала данные в режиме реального времени, отметил он.

«У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — сказал Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.