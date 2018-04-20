Полиция нашла девушку, прикурившую от свечей в храме на Урале

Челябинск, 20 апреля. Полиция установила личность девушки, которая якобы пыталась прикурить от свечи в храме Магнитогорска. Провокационные снимки были ранее опубликованы в ее Instagram, а затем распространены возмущенными пользователями и в других соцсетях.

На снимке, появившемся в одном из сообществ во "Вконтакте", можно видеть, как девушка с сигаретой наклоняется к горящим свечам в храме, собираясь прикурить. Сама девушка утверждает, что фото было постановочным.

Как сообщили сегодня в пресс-службе главка МВД по Челябинской области, личность девушки-подростка установлена. Кроме того, полицейские отметили, что установили личности и других подростков, в компании которых находилась девушка. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.Именно поэтому в ведомстве не разглашают более подробную информацию об инциденте в церкви, сообщает «Ура.ру».

Ранее портал сообщал об инциденте с курением в храме на Кубани, где в начале февраля правоохранители молодого человека, потушившего сигарету об икону Святого Архангела Михаила, а затем распространившего фото с результатом своих «увеселений» в соцсетях.