Ющенко «лечили» за счет Порошенко: в Киеве рассказали правду об отравлении экс-президента

Киев, 20 апреля. Руководитель следственной комиссии Верховной рады по расследованию «отравления» третьего президента Украины Виктора Ющенко Владимир Сивкович рассказал, что в деле нет ни обвиняемых, ни подозреваемых, но самое главное — нет и никаких доказательств того, что отравление действительно было.

«Вся история с отравлением — это просто политический пиар. Все эксперты, с которыми мы разговаривали, утверждают: диоксин распадется в организме лишь через 7–10 лет. Последствия неизлечимы. А Ющенко чудом смог выздороветь», — рассказал Сивкович в интервью РИА Новости.

По его словам, экс-президент Украины отказывался от сотрудничества с комиссией и даже не представил экспертам образцы крови. Сивкович уверен, что отравления Ющенко не было — произошедшее последствия вышедшей из под контроля медицинской процедуры.

«Никто Ющенко не травил. Что на самом деле произошло… Ющенко проходил определенные медицинские процедуры, чтобы выглядеть лучше. Эксперты, с которыми мы говорили, утверждают: после таких процедур нужно соблюдать режим. Нельзя, например, употреблять алкоголь. Ющенко, я это знаю точно, выпивал…» — подчеркнул глава комиссии, занимавшейся расследованием «отравления».

Он отметил, что диоксин, так называемый «агент Оранж», вещество, которым якобы отравили Ющенко, редко дает осечки, его американцы использовали во Вьетнаме.

«Нужно понимать, что диоксин — оружие массового поражения. Это «агент Оранж»… если бы Ющенко на самом деле отравили диоксином, то пострадавших было бы много. А не один только Ющенко», — привел еще одну явную несостыковку Сивкович.

Глава следственной комиссии также рассказал, что действующий президент Украины Петр Порошенко прекрасно знал правду, что отравления не было. По словам Сивковича, «Ющенко потом лечился за счет Порошенко».

Напомним, третий президент Украины Виктор Ющенко был якобы отравлен своими политическими противниками во время ужина в 2004 году. Версий, кто из зачем заказал покушение на политика, с тех пор высказывалось очень много. В том числе звучали предположения, что отравление было заказано российским олигархом Борисом Березовским, упоминали СМИ среди возможных организаторов и на тот момент и. о. премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.