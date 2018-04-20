Русский язык начнут учить в школах Ирана вместо английского

Москва, 20 апреля. Русский язык в школах Ирана начнут учить в качестве второго иностранного вместо английского языка. О такой возможности сообщил министр образования и воспитания страны Сейед Мохаммад Батхаи на встрече с главой комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

По его словам, иранские власти хотят разнообразить преподавание в школах иностранных языков, включив в программу не только английский, но и другие языки, включая русский, передает ТАСС.

«Политика правительства (Ирана – прим. ФАН) в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить другие иностранные языки, в частности русский язы», — объяснил Батхаи.

Он добавил, что уже обсудил подготовку учителей с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. Батхаи выразил надежду, что Васильева поддержит идею создания специальной рабочей группы для подготовки меморандума о взаимопонимании по этому вопросу.

В свою очередь Никонов отметил, что изучение русского языка в школах станет «большим конкурентным преимуществом Ирана». Он добавил, что фарси изучается в ряде российских вузов, а о внедрении языка в школы по аналогии с китайским необходимо подумать.