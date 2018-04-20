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Россия и Сирия приступают к съемкам художественного фильма «Пальмира». ФАН-ТВ
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    Россия и Сирия приступают к съемкам художественного фильма «Пальмира». ФАН-ТВ

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    Россия и Сирия приступают к съемкам первого совместного кинопроекта. Российская «Пролайн-медиа» и сирийская «Shaghaf» в 2019 году планируют выпустить на широкий экран художественный фильм «Пальмира». Картина расскажет о дагестанском враче, который отправляется на поиски жены, пропавшей в Сирии. Режиссером фильма стал Иван Болотников.

    Генеральный продюсер Андрей Сигле рассказал корреспонденту ФАН-ТВ Анастасии Алексеевой подробности о новой картине. По его мнению, политикам разных стран нужно чаще задумываться о том, что за каждым их решением стоят жизни людей. Новая лента поможет взглянуть на семилетний сирийский кризис глазами сирийцев и россиян, которые попали в ловушку войны, и надеются, что это сможет предотвратить подобные трагедии в будущем.

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
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