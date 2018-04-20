В свои дома вернулись свыше 200 человек, освобожденных из плена боевиков «Джейш Аль-Ислам» и других группировок в Думе. Это стало возможным благодаря работе российского Центра по примирению сторон и представителей правительства Сирии, которые инициировали переговоры с радикалами. Однако многие гражданские лица и военнослужащие армии САР по-прежнему остаются в тюрьмах исламистов. Свою обеспокоенность этим в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) выразили жители Дамаска.

Каждый из собеседников нашего репортера сказал несколько слов благодарности в адрес Башара Асада и российских друзей, которые активно работают над спасением похищенных лиц, а также выразил надежду на скорейшее освобождение остальных пленных. Девушка по имени Алтаф также особенно отметила поступок сирийского лидера, который лично встречал вышедших из заточения людей:

«Мы гордимся нашим президентом, благодаря которому были спасены пленные. Есть, конечно, и те, которые не нашлись, но мы не теряем надежды. Мы верим, что остальных выпустят после следующих переговоров, которые состоятся благодаря усилиям нашего союзника — России. Мы очень надеемся на их скорейшее возвращение. Еще хочу поблагодарить президента нашей республики за то, что он принял освобожденных из плена «Джейш Аль-Ислам» лиц лично».

Некоторые жители столицы, однако, скептически относятся к способности боевиков вести переговоры и соблюдать договоренности. Мужчина по имени Мавлюд, кроме того, также выразил опасения, что многие похищенные лица могут быть уже убиты, но отметил, что в любом случае продолжать работу по возвращению пленных необходимо.

«И, конечно, хочется верить, что еще живы те люди, которые были похищены в Восточной Гуте террористами из «Джейш Аль-Ислам». Но мы все уже привыкли к вранью боевиков, а тем более — касательно этой темы. Что бы ни говорило вам их название, боевики «Джейш Аль-Ислам» не имеют никакого отношения к исламу как к религии. Они всегда играют в неправильные игры и нарушают договоренности. Хочу поблагодарить господина президента за его усилия — он никогда не оставит похищенных людей, как и их семьи», — подчеркнул Мавлюд.

Молодой человек по имени Инсар рассказал корреспонденту ФАН свою историю — его родственник был похищен боевиками и уже пять лет считается без вести пропавшим. Вся семья Инсара была очень расстроена, когда его не оказалось среди людей, освобожденных из плена в Думе, однако они не теряют надежды.