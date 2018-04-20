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Сирия: мирные жители возвращаются в свои дома в провинциях Хомс, Дейр-эз-Зор и Дамаск
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    Сирия: мирные жители возвращаются в свои дома в провинциях Хомс, Дейр-эз-Зор и Дамаск

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    Сирия: мирные жители возвращаются в свои дома в провинциях Хомс, Дейр-эз-Зор и Дамаск

    Москва, 20 апреля. В российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что за сутки в Сирии в свои дома вернулись более тысячи человек. Как стало известно, мирные жители приезжают обратно сразу в нескольких провинциях — Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хомс. 

    Российские военные оказывают людям все возможную помощь. Кроме того, сирийцев также осматривают медики.

    К ситуации в Восточной Гуте в настоящее время приковано особое внимание. Так, разминирование идет в пригороде Дамаска. После проверки территории саперами начинается восстановление инфраструктуры — ремонтируются линии электропередачи и водопроводы, приводятся в порядок больницы, передает Первый канал.

    Напомним, ранее сообщалось, что РФ в комиссии по перемирию в Сирийской республике за сутки зафиксировала пять нарушений режима перемирия.

    Автор: Тимур Румянцев
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