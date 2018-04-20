В Госпогранслужбе Украины рассказали о новом штрафе морякам российского судна «Норд»

Киев, 20 апреля. Моряки задержанного украинскими пограничниками российского судна «Норд», которые накануне не смогли выехать домой, могут получить административный штраф за якобы незаконную попытку пересечения границы страны. Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что морякам вменяется «очередное административное правонарушение, грозит штраф за попытку незаконного пересечения границы. При этом в ведомстве добавили, что суд пройдет в Киеве. Как пишет ТАСС, дата заседания пока неизвестна. Напомним, украинские пограничники задержали российское судно в Азовском море 25 марта.

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». Остальные моряки должны выплатить административный штраф.