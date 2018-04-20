Москва, 20 апреля. Сенатор Алексей Пушков заявил, что несмотря на антироссийскую политику Запада, планы об изоляции РФ не будут реализованы. Это также подтверждает открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ), на площадке которого собрались мировые звезды.

В российской столице накануне открылся юбилейный ММКФ, по красной дорожке прошлись такие популярные зарубежные актеры, как Сами Насери, Кэри-Хироюки Тагава, Ян Гэ, Настасья Кински. Глава союза кинематографистов Никита Михалков поздравил гостей с юбилеем кинофестиваля.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал торжественное событие в мире кино, отметив, что открытие ММКФ удалось. Участие звезд мирового уровня из США, Франции, Японии и других стран «разбило мечты» тех, кто мечтал об изоляции РФ. Такую страну, как Россия, с такой богатой культурой подмять не удастся.

«Михалков как символ фестиваля, красочное открытие. Мечтающие об изоляции и удушении России пусть отдыхают. Такую страну, такую культуру не изолировать, не подмять. Убогие мечты», — написал политик в Twitter.