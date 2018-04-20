Ющенко предрек Украине новый майдан
Киев, 20 апреля. Третий президент Украины, герой «оранжевой революции» Виктор Ющенко предрек своей стране новый майдан. Об этом рассказал бывший депутат украинского парламента, телеведущий Дмитрий Гордон.
«Я сегодня встречался с Ющенко, он сказал мне потрясающую фразу: «В Киеве никто не верит в третий майдан, поэтому все готовятся к четвертому», — привел Гордон высказывание экс-главы государства в эфире канала «112 Украина».
Телеведущий также отметил, что Ющенко затруднился ответить на вопрос о том, кого он видит серьезной фигурой на предстоящих выборах президента Украины.
Напомним, ранее Ющенко призвал киевские власти прекратить заниматься финансированием «агрессии и оккупации», имея в виду ситуацию в Донбассе.