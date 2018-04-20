Меню
Украина
Ющенко предрек Украине новый майдан
Экономика
Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Ющенко предрек Украине новый майдан

    341

    Ющенко предрек Украине новый майдан

    Киев, 20 апреля. Третий президент Украины, герой «оранжевой революции» Виктор Ющенко предрек своей стране новый майдан. Об этом рассказал бывший депутат украинского парламента, телеведущий Дмитрий Гордон.

    «Я сегодня встречался с Ющенко, он сказал мне потрясающую фразу: «В Киеве никто не верит в третий майдан, поэтому все готовятся к четвертому», — привел Гордон высказывание экс-главы государства в эфире канала «112 Украина».  

    Телеведущий также отметил, что Ющенко затруднился ответить на вопрос о том, кого он видит серьезной фигурой на предстоящих выборах президента Украины. 

    Напомним, ранее Ющенко призвал киевские власти прекратить заниматься финансированием «агрессии и оккупации», имея в виду ситуацию в Донбассе. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    163
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    400
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    1953
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    2376