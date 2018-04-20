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Искусственный интеллект научили угадывать музыку, о которой думает человек
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    Искусственный интеллект научили угадывать музыку, о которой думает человек

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    Ученые научили искусственный интеллект угадывать музыку, о которой думает человек

    Вашингтон, 20 апреля. Американские ученые заявили о своей новой разработке, позволяющей идентифицировать музыку, «играющую» у человека в голове. Технология приближена к искусственному интеллекту и основана на алгоритме машинного обучения и анализе активности головного мозга.

    Вопросом играющей в голове музыки еще в 2014 году озаботился сотрудник Калифорнийского университета в Беркли. В итоге Брайан Пасли смог разработать алгоритм, преобразующий человеческие мысли в синтезируемую компьютером речь — основано все это было на машинном обучении и анализе активности головного мозга.

    В дальнейшем он смог усложнить этот алгоритм. Теперь, как утверждает Пасли, он может распознавать не только слова, но и звуки, о которых думает человек. Как поясняет специалист, система основана на особенностях слуховой коры головного мозга человека, точнее ее способности отделять низкие частоты от высоких.

    «Нейронная сеть способна с высокой результативностью определять воспроизводимые в голове звуки — это звучит как фантастика, но это реальность», — заявил он.

    В будущем, как полагает Пасли, такие технологии смогут обеспечить настоящий прорыв в изучении принципов работы мозга человека, пишет Planet Today.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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