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Путин поздравил Фетисова с 60-летним юбилеем
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    Путин поздравил Фетисова с 60-летним юбилеем

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    Путин поздравил Фетисова с 60-летним юбилеем

    Москва, 20 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова с 60-летием. Он также отметил талант хоккеиста и его волевой характер, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем. Талант, волевой характер и исключительная работоспособность позволили Вам состояться в большом спорте, стать великолепным хоккеистом и авторитетным наставником», — говорится в поздравительной телеграмме.

    Путин указал на значимую общественную деятельность Фетисова, его заботу о продвижении победных традиций российского спорта, популяризации активного образа жизни в России.

    Напомним, что известный российский и советский хоккеист Вячеслав Фетисов отмечает в пятницу, 20 апреля, свой 60-й день рождения.

    Автор: Дима Оленин
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