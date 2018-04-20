Путин поздравил Фетисова с 60-летним юбилеем

Москва, 20 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова с 60-летием. Он также отметил талант хоккеиста и его волевой характер, сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем. Талант, волевой характер и исключительная работоспособность позволили Вам состояться в большом спорте, стать великолепным хоккеистом и авторитетным наставником», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин указал на значимую общественную деятельность Фетисова, его заботу о продвижении победных традиций российского спорта, популяризации активного образа жизни в России.

Напомним, что известный российский и советский хоккеист Вячеслав Фетисов отмечает в пятницу, 20 апреля, свой 60-й день рождения.