Два поезда столкнулись в Австрии: десятки пострадавших

Вена, 20 апреля. В пятницу утром на центральном железнодорожном вокзале австрийского Зальцбурга произошло столкновение двух поездов. По предварительной информации, от 35 до 40 человек получили различные травмы.

По сведениями газеты Die Presse, ЧП случилось в 05.46 мск. Как стало известно, маневровый локомотив цеплял вагон к составу, следовавшему по маршруту Цюрих — Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд. Большинство пострадавших получили легкие травмы, согласно предварительным оценкам.

В свою очередь, агентство APA со ссылкой на представителя Австрийских федеральных железных дорог Роберта Моссера сообщает, что ранения получили 54 человека. Большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы, всего в поезде были около 240 человек.

По данным посольства России в Австрии, информации о пострадавших россиянах не поступало.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося.





