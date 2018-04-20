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Два поезда столкнулись в Австрии: десятки пострадавших
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    Два поезда столкнулись в Австрии: десятки пострадавших

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    Два поезда столкнулись в Австрии: десятки пострадавших

    Вена, 20 апреля. В пятницу утром на центральном железнодорожном вокзале австрийского Зальцбурга произошло столкновение двух поездов. По предварительной информации, от 35 до 40 человек получили различные травмы. 

    По сведениями газеты Die Presse, ЧП случилось в 05.46 мск. Как стало известно, маневровый локомотив цеплял вагон к составу, следовавшему по маршруту Цюрих — Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд. Большинство пострадавших получили легкие травмы, согласно предварительным оценкам. 

    Два поезда столкнулись в Австрии: десятки пострадавших

    В свою очередь, агентство APA со ссылкой на представителя Австрийских федеральных железных дорог Роберта Моссера сообщает, что ранения получили 54 человека. Большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы, всего в поезде были около 240 человек.

    По данным посольства России в Австрии, информации о пострадавших россиянах не поступало.

    В настоящее время устанавливаются причины случившегося.



     

    Автор: Тимур Румянцев
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