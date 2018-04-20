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Перестрелка на одном из полицейских постов под Краснодаром попала на видео
Украина
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    Перестрелка на одном из полицейских постов под Краснодаром попала на видео

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    Перестрелка на одном из полицейских постов под Краснодаром попала на видео

    Краснодар, 20 апреля. В Краснодарском крае произошла стрельба, полиция задержала на посту станицы Елизаветинская преступников.

    Об этом рассказали в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю. Отмечается, что операцию провели при силовой поддержки СОБРа. Подробности инцидента не уточняются. Видео перестрелки опубликовал телеканал «360».

    Ранее сообщалось, что двое водителей устроили перестрелку в Петербурге. Повздорили водители Lada и Mercedes. Так, хозяин иномарки произвел выстрел в сторону отечественного авто. Пуля попала в стекло, в результате чего осколки задели сидящую на заднем сиденье женщину. Водитель Lada выбежал из машины с ружьем, но злоумышленник уже уехал с места происшествия по тротуару.

    Автор: Анна Иванова
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