Лавров отреагировал на заявление Пенса о доминировании США в космосе
Москва, 20 апреля. Стремление США к военному доминированию в космосе станет риском для всего человечества. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вице-президент США Майк Пенс заявил ранее, что Вашингтон будет добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над Россией и Китаем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление представителя американской администрации, отметив, что доминировать у США принято везде, это подтверждается многочисленными доктринами.
«Так что здесь ничего удивительного нет, но, повторю, перенос этой логики на космическое пространство, конечно, будет весьма и весьма серьезным риском для всего человечества» — сказал Сергей Лавров.
В то же время США являются единственной страной, которая блокирует переговоры по российско-китайской инициативе о разработке договора, запрещающего размещение оружия в космосе. Лавров считает, что эти угрозы нельзя просчитать и предугадать.
Именно поэтому Россия готова обсуждать проект договора, в том числе постатейно. Российский министр добавил, что необходимо избежать реализации худших сценариев, когда из космоса будут уничтожать объекты на земле.
«Это большая проблема. Она включает в себя и тему противоспутникового оружия», — добавил Лавров, пишет РИА Новости.