Лавров отреагировал на заявление Пенса о доминировании США в космосе

Москва, 20 апреля. Стремление США к военному доминированию в космосе станет риском для всего человечества. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вице-президент США Майк Пенс заявил ранее, что Вашингтон будет добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над Россией и Китаем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление представителя американской администрации, отметив, что доминировать у США принято везде, это подтверждается многочисленными доктринами.

«Так что здесь ничего удивительного нет, но, повторю, перенос этой логики на космическое пространство, конечно, будет весьма и весьма серьезным риском для всего человечества» — сказал Сергей Лавров.

В то же время США являются единственной страной, которая блокирует переговоры по российско-китайской инициативе о разработке договора, запрещающего размещение оружия в космосе. Лавров считает, что эти угрозы нельзя просчитать и предугадать.

Именно поэтому Россия готова обсуждать проект договора, в том числе постатейно. Российский министр добавил, что необходимо избежать реализации худших сценариев, когда из космоса будут уничтожать объекты на земле.