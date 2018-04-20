Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 20 апреля. РФ в комиссии по перемирию в Сирийской республике за сутки зафиксировала пять нарушений режима перемирия, турецкая сторона сообщила об одном нарушении. Соответствующие данные приводится в информационном бюллетене министерства обороны России.

Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – один. Представители Турции зафиксировали один случай стрельбы в провинции Хама.

Напомним, ранее сообщалось, что российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Даръа.