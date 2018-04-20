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Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 20 апреля. РФ в комиссии по перемирию в Сирийской республике за сутки зафиксировала пять нарушений режима перемирия, турецкая сторона сообщила об одном нарушении. Соответствующие данные приводится в информационном бюллетене министерства обороны России.

    Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – один. Представители Турции зафиксировали один случай стрельбы в провинции Хама.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Даръа.

    Автор: Тимур Румянцев
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