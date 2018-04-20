ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 1000 мин и снарядов

Донецк, 20 апреля. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР почти тысячу боеприпасов,заявил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Украинские силовики 18 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по ДНР 977 боеприпасов. По данным представительства республики в СЦКК, наиболее интенсивный огонь вели ВСУ в направлении Донецка. Они выпустили свыше сотни крупнокалиберных мин, также применялось стрелковое оружие и гранатометы.

В СЦКК зафиксировали обстрелы в направлении Горловки. Отмечается, что днем ранее ВСУ 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР около четырехсот боеприпасов. Напомним, что с 30 марта в Донбассе действует новое перемирие, инициированное главой ДНР Александром Захарченко. Однако украинские силовики по-прежнему нарушают соглашения, применяя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.