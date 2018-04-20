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ВКС РФ до конца года получат десять новейших истребителей Су-30СМ
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    ВКС РФ до конца года получат десять новейших истребителей Су-30СМ

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    ВКС РФ до конца года получат десять новейших истребителей Су-30СМ

    Москва, 20 апреля. Гендиректор Иркутского авиазавода Александр Вепрев сообщил, что четыре многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ с начала 2018 года прошли техническую приемку. Он отметил, что еще десять новейших Су-30СМ будут поставлены в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца года.

    По словам управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода Леонида Белых, за первый квартал 2018 ВКС РФ получили семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. По результатам наземных и летных испытаний винтокрылые машины подтвердили заданные летно-технические характеристики.

    «В 2018 году для Минобороны РФ запланирована поставка еще семи вертолетов Ми-8АМТШ», — отметил Вепрев, сообщает издание «Красная звезда». 

    Напомним, несколько дней назад стало известно, что в первом квартале текущего года ВКС РФ получили 20 самолетов и 30 вертолетов, о чем сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

    Автор: Тимур Румянцев
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