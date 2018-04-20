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Ответ России и Китаю: раскрыты способности первой гиперзвуковой ракеты США
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    Ответ России и Китаю: раскрыты способности первой гиперзвуковой ракеты США

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    Ответ России и Китаю: раскрыты способности первой гиперзвуковой ракеты США

    Вашингтон, 20 апреля. Пентагон, обеспокоенный уникальными разработками РФ в области гиперзвукового оружия, решил потратить почти миллиард долларов на разработку своей первой гиперзвуковой крылатой ракеты. О том, какими способностями она будет обладать сообщил источник издания FlightGlobal.

    Согласно данным контракта, заключенного ВВС США с компанией Lockheed Martinс первая американская гиперзвуковая крылатая ракета должна лететь со скоростью, превышающей пять Махов, поражать цели с высокой точностью, а также применять разные навигационные системы.

    Сумма контракта, как уточняет FlightGlobal, составляет 928 млн долларов. Как следует из текста соглашения, ракета станет ответом США на гиперзвуковые разработки России и КНР.

    Ранее генерал США Джон Хайтен оценил гиперзвуковые ракеты РФ и Китая, признав, что существующие в настоящее время американские ПВО против них бессильны. 18 апреля в ходе 34-го Космического симпозиума в Колорадо-Спрингс, он признал, что прежние испытания гиперзвуковых комплексов США «были не вполне удачными».

    «Вы должны верить Владимиру Путину относительно всего, над чем, по его утверждению, он работает», — заявил американский генерал Хайтен.

    Напомним, новейшее российское вооружение 1 марта представил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Глава государства продемонстрировал видео испытаний уникальных систем вооружения «Кинжал», «Сармат» и «Авангард». Кроме того, глава государства презентовал также беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

    Что касается «не вполне удачных» испытаний США в области, то разговоры о необходимости ускорить темпы разработок в этой сфере в Штатах не устают вести еще со времен возникновения концепции «быстрого глобального удара», о которой говорили в администрации Джорджа Буша — младшего.

    Автор: Алексей Громов
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